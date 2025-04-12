Эта игра также известна под названием "Двери разума". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.

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Опасная игра, что популярна среди молодежи

К игре "Красные двери, желтые двери" привлечены два человека – "проводник" и "подопытный". Лицо, которое руководит процессом, нажимает на точки на висках того, кто должен увидеть "видение".

Таким образом человек чувствует определенный транс. С помощью расслабления и визуализации ребенок начинает видеть комнаты, которых не существует, и выбирает, в какие двери хочет войти. Свое видение он обязательно описывает.

Однако специалисты говорят, что эта игра не открывает двери в другой мир, а является психологической манипуляцией, на которую часто ведутся подростки. Она вредит как физическому, так и психологическому здоровью "подопытного", повышая его уровень тревожности.

Давление на височную область во время игры нарушает кровообращение, вызывает спазмы, головную боль и головокружение. Также у ребенка может повыситься внутричерепное давление и если у ребенка есть патологии – может произойти инсульт.

В Национальной социальной сервисной службе заметили, что "Красные двери, желтые двери" способны вызвать симптомы дезориентации у детей, приводить к паническим атакам и развитию психоза. В дальнейшем после игры ребенок может видеть ночные кошмары и искаженную реальность.

Из-за опасного тренда появляется риск развития социально-поведенческих изменений, таких как замкнутость, раздражительность, нервозность, совершение опасных действий или преступлений. Этим могут воспользоваться даже представители страны-агрессора, чтобы привлекать детей к совершению терактов или других преступлений. Ведь к такому поведению приводит то, что в игре подросток подчиняется "проводнику" и сталкивается с групповым давлением.

Что известно об игре "Красные двери, желтые двери": смотрите видео

Как родителям защитить ребенка от опасной игры

Специалисты советуют родителям подростков строить с ними доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся поделиться своими переживаниями или даже обычными событиями из жизни. Таким образом взрослые могут вовремя заметить увлечение опасными трендами. Если же родители заметили, что ребенок заинтересовался игрой "Красные двери, желтые двери", то им стоит поговорить об этом с подростком без осуждения.

Будьте внимательны к эмоциональному поведению. Если ребенок после разговора стал замкнутым, тревожным или имеет ночные кошмары, обратитесь к психологу,

– рекомендуют специалисты.

Также родители должны объяснить потенциальные риски таких игр и рассказать, что они негативно влияют на здоровье.

К слову, ТикТоком распространяются и другие опасные тренды. Например, детей там учат самостоятельно изготавливать петарды, в результате чего подростки могут травмироваться. Эти все игры становятся на ряду с известной игрой "Синий кит", из-за которой ранее погибли немало детей.