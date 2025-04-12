Ця гра також відома під назвою "Двері розуму". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.

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Небезпечна гра, що популярна серед молоді

До гри "Червоні двері, жовті двері" залучені дві людини – "провідник" та "піддослідний". Особа, яка керує процесом, натискає на точки на скронях того, хто має побачити "видіння".

Таким чином людина відчуває певний транс. За допомогою розслаблення та візуалізації дитина починає бачити кімнати, яких не існує, та вибирає, в які двері хоче ввійти. Своє видіння вона обов'язково описує.

Однак фахівці кажуть, що ця гра не відкриває двері в інший світ, а є психологічною маніпуляцією, на яку часто ведуться підлітки. Вона шкодить як фізичному, так і психологічному здоров'ю "піддослідного", підвищуючи його рівень тривожності.

Тиск на скроневу ділянку під час гри порушує кровообіг, спричиняє спазми, головний біль і запаморочення. Також у дитини може підвищитися внутрішньочерепний тиск і якщо в дитини є патології – може статися інсульт.

У Національній соціальній сервісній службі зауважили, що "Червоні двері, жовті двері" здатні викликати симптоми дезорієнтації в дітей, призводити до панічних атак та розвитку психозу. Надалі після гри дитина може бачити нічні кошмари та спотворену реальність.

Через небезпечний тренд з'являється ризик розвитку соціально-поведінкових змін, таких як замкнутість, дратівливість, нервозність, вчинення небезпечних дій або злочинів. Цим можуть скористатися навіть представники країни-агресорки, щоб залучати дітей до вчинення терактів чи інших злочинів. Адже до такої поведінки призводить те, що в грі підліток підкорюється "провіднику" і стикається з груповим тиском.

Що відомо про гру "Червоні двері, жовті двері": дивіться відео

Як батькам захистити дитину від небезпечної гри

Фахівці радять батькам підлітків будувати з ними довірливі стосунки, щоб дитина не боялася поділитися своїми переживаннями чи навіть звичайними подіями з життя. Таким чином дорослі можуть вчасно помітити захоплення небезпечними трендами. Якщо ж батьки помітили, що дитина зацікавилася грою "Червоні двері, жовті двері", то їм варто поговорити про це з підлітком без осуду.

Будьте уважні до емоційної поведінки. Якщо дитина після розмови стала замкненою, тривожною або має нічні кошмари, зверніться до психолога,

– рекомендують спеціалісти.

Також батьки мають пояснити потенційні ризики таких ігор та розповісти, що вони негативно впливають на здоров'я.

До слова, ТікТоком ширяться й інші небезпечні тренди. Наприклад, дітей там вчать самостійно виготовляти петарди, внаслідок чого підлітки можуть травмуватися. Ці всі ігри стають на ряду з відомою грою "Синій кит", через яку раніше загинули немало дітей.