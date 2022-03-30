Красный крест подыгрывает России, – Саакян

Красный Крест заявил, что хочет открыть офис в Ростове-на-Дону, чтобы помогать пострадавшим от российско-украинской войны. Однако во всех их последних действиях видят не нейтралитет, а подыгрывание России.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что сейчас сложная ситуация, касающаяся деятельности этой международной организации.

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Нейтралитета нет

По словам Саакяна, логика Красного Креста ясна: они помогают всем людям, которых переселили с любых территорий исходя из позиций абсолютной нейтральности. Так они поступают во всех конфликтах, и это всегда всем не нравится.

Как отметил политолог, их цель – помощь человеку. В то же время безразлично – кто убийца, кто нет, главное помочь.

Тогда им нужно быть абсолютно равноудаленными от всех. Впрочем, в этом случае Красный Крест проявляет позицию удаленности от Украины, однако подыгрывает России,

– заявил Саакян.

Соучастник депортации

Как подчеркнул Саакян, если Красный Крест открывает свои пункты на территории России, то должен корректировать информационную компанию. Он объяснил, что сейчас организация забирает деньги по всему миру для помощи украинцам.

В то же время, по мнению политолога, Красный Крест тратит часть суммы на помощь российской информационной кампании и деятельности врага по изменению демографического состава Украины. То есть, фактически организация становится соучастником депортации людей из Украины.

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"Здесь и закрадывается обман. Красный Крест или должен объявить, куда тратит деньги, и тогда их просто дадут меньше, поскольку никто не захочет это поддерживать. Или действовать согласно тому, на что собирали деньги, и что одобрили лидеры общественного мнения во всем мире ", – отметил Саакян.

Организация становится не решением, а проблемой

Кроме того, организации нужно определиться с лексикой, которой они коммуникируют по поводу этой ситуации. По мнению Саакяна, даже на словах мы часто слышим нейтральную лексику, приправленную определенными русскими нарративами.

Это неприемлемо, поскольку в это время какая-либо благая деятельность Красного Креста помогает России совершать еще больше таких преступлений и обездоливать еще больше людей. В таком случае, эта организация является не только частью решения, но и частью проблемы,

– пояснил политолог.

Саакян также отметил, что Красный Крест не может гарантировать безопасность людей на территории России. Как он отметил, организация не может ее гарантировать даже для собственных работников, поскольку страна-агрессор не соблюдает правила и традиции ведения войны.

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