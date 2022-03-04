Красный Крест поспособствует безопасности людей, которых эвакуируют с мест боевых действий
Источник:Укринформ
Многие украинцы нуждаются в эвакуации из-за того, что Россия цинично убивает и уничтожает мирное население. О безопасности этих людей обещает позаботиться Красный Крест.
Организация согласилась выступить нейтральным посредником в эвакуации. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Красный Крест станет нейтральным посредником и поможет гарантировать, что Россия не будет обстреливать эвакуационные каналы, которые создадут,
– сказала Верещук.
По ее словам, об этом договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель международного комитета Красного Креста Петр Майер во время телефонного разговора.
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