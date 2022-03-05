Красный Крест сделает все для помощи украинцам в местах боевых действий, – Шмыгаль

Глава украинского правительства пообщался с президентом Красного Креста. Тема разговора ясна – помощь украинскому гражданскому населению в блокированных регионах.

Российские оккупанты, напомним, не гарантируют гуманитарных коридоров. А даже если гарантируют – доверять им нельзя (к сожалению, у нас уже есть трагический опыт на протяжении 8 лет войны).

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Шмигаль заверил, что Красный Крест поможет Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступил с обращением. Среди прочего он говорил о проблемах обеспечения гражданского населения товарами первой необходимости. В частности – в регионах, которые блокированы из-за боевых действий или оккупированы российскими террористами.

Имел разговор с президентом Красного Креста Петером Маурером. Он заверил меня, что Красный Крест сделает все возможное для помощи в эвакуации украинцев, доставке пищи и медикаментов в места, где продолжаются боевые действия,

– заверил Шмигаль.

Напомним, в этих регионах действительно стоит вопрос организации зеленых коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.

Постное видео обращение Дениса Шмыгаля:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!