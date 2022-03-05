Російські окупанти, нагадаємо, не гарантують гуманітарних коридорів. Та навіть коли гарантують – довіряти їм не можна (на жаль, ми вже маємо трагічний досвід упродовж 8 років війни).

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Шмигаль запевнив, що Червоний Хрест допоможе Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням. Серед іншого він говорив про проблеми забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності. Зокрема – у регіонах, які наразі блоковані через бойові дії, або окуповані російськими терористами.

Мав розмову з президентом Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив мене, що Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії,

– запевнив при цьому Шмигаль.

Нагадаємо, у цих регіонах дійсно гостро стоїть питання організації зелених коридорів для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів.

Посне відео звернення Дениса Шмигаля:

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