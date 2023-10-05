Генсек Красного Креста Беларуси хвастался похищением детей, но уволят его не из-за этого

В Красном Кресте требуют отстранения генерального секретаря белорусской ячейки организации Дмитрия Шевцова. Внутреннее расследование показало, что он нарушил политику добросовестности и основные принципы движения.

Об этом стало известно 4 сентября из соответствующего заявления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Заметим, что Шевцов подозревался, в частности, в причастности к похищению украинских детей.

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Почему требуют увольнения Шевцова

Издание Independent утверждало, что Шевцов вызвал международное возмущение из-за того, что хвастался "достижениями" в переправке украинских детей из контролируемых Россией регионов нашего государства в Беларусь.

Однако в МФОККХиКП "не смогли установить" причастности белорусского генсека Красного Креста к депортации несовершеннолетних с оккупированных территорий.

В то же время, там поспешили заверить, что Шевцов, напротив, "осуществлял деятельность связанную с детьми на территории Беларуси, и она была направлена на поддержку людей, перемещенных в результате конфликта".

Несмотря на отсутствие доступа в Луганск и Донецк, во время расследования было установлено, что перемещение детей с этих территорий в Беларусь осуществлял не Красный Крест Беларуси, а другая нефинансируемая МФОККХиКП организация

– говорится в источнике.

Но все же это "не спасло" Дмитрия Шевцова. Как пишут в международном движении, он нарушил:

основополагающие принципы движения;

правила использования эмблемы организации;

политику добросовестности МФОККХиКП.

Поэтому собственно требуют его увольнения до 30 ноября 2023 года. В случае невыполнения этого условия членство и финансирование Красного Креста Беларуси в международном движении будет приостановлено.

Обратите внимание! В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца подчеркивается, что якобы главное во время "международного вооруженного конфликта" - это "нейтральность".

Вспомним к этой теме, что недавно сержант ВСУ и парамедик Орест Грицюк после освобождения из плена давал интервью. В нем он заявил, что представители Красного Креста вместо того, чтобы следить за соблюдением прав военнопленных, издевались над ними.

В частности, насмехались над украинскими бойцами, а также говорили в их сторону плохие слова.