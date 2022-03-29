Красный крест ведет себя позорно
Источник:фейсбук Петра Олещука
Из всех международных организаций "Красный крест" ведет себя наиболее позорно.
Фактически их используют для легализации фильтрационных лагерей на территории России, куда принудительно доставляют украинцев с оккупированных врагом территорий.
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Соучастники Путина
Следовательно, для легализации издевательств, депортаций и этнических чисток.
Притом, что ранее "Красный крест" не реагировал на призывы об участии в организации зеленых коридоров из блокированных городов на подконтрольную Украине территорию, о чем говорили представители нашего правительства.
"Красный крест" под видом помощи легализует военные преступления / Скриншот
Это позор, от которого не отмыться. Существование этой структуры в будущем для любого нормального человека под большим вопросом.
#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: