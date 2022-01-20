Гендиректор МККК Роберт Мардини говорит, что среди этих людей могут быть те, кто разведен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, заключенные, а также пропавшие без вести и их близкие.

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Неизвестно, слили ли данные

Хакеры совершили кибератаку на подрядчика МККК в Швейцарии, который хранит данные организации. Однако пока неизвестно, обнародовали ли информацию.

В этой базе хранятся данные не менее 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца во всем мире. Мардини призвал злоумышленников не разглашать данные, не продавать их и не использовать каким-либо образом.

Масштабная кибератака на Украину: что известно

Десятки правительственных сайтов взломали ночью 14 января. Хакеры атаковали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина, системы "Дия" и тому подобное. В Госспецсвязи сообщали, что атака стала крупнейшей за последние 4 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверял, что данные украинцев в безопасности. Их утечки не было.

СБУ расследовала причастность российских спецслужб к масштабной кибератаке на сайты украинских госорганов. Полиция открыла уголовное производство.

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