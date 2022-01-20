Гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні каже, що серед цих людей можуть бути ті, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, ув'язнені, а також зниклі безвісти та їхні близькі.

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Невідомо, чи злили дані

Хакери здійснили кібератаку на підрядника МКЧХ у Швейцарії, який зберігає дані організації. Однак поки невідомо, чи інформацію оприлюднили.

У цій базі зберігаються дані не менше як 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у всьому світі. Мардіні закликав зловмисників не розголошувати дані, не продавати їх і не використовувати будь-яким чином.

Масштабна кібератака на Україну: що відомо

Десятки урядових сайтів зламали вночі 14 січня. Хакери атакували сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну, Дії тощо. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняв, що дані українців у безпеці. Їх витоку не було.

СБУ розслідувала причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

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