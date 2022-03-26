Красный Крест занимает странную выжидательную позицию во многих случаях, – МВД

Красный Крест заявил, что откроет свои пункты в Ростове-на-Дону. Это – еще одно доказательство странной выжидательной позиции, которую занимает КК.

В определенных случаях Красный Крест действительно помогает Украине. Однако в большей части – организация не отвечает тем целям и задачам, которые прописаны в ее уставной деятельности. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Денисенко: большая часть усилий КК – формальность

По его словам, на самом деле большая часть усилий КК в самой видимой части – по гуманитарным коридорам, – к сожалению, являются формальными отписками.

Гуманитарные коридоры удается внедрять только благодаря привлечению других игроков на дипломатическом уровне – Украины и переговорщиков.

Красный Крест занимает, мягко говоря, странную выжидательную позицию – не во всех, но в очень большой части случаев,

– подчеркнул Денисенко.

Воевать с КК сейчас не время, – Денисенко

Как отметил советник главы МВД, вопросов к КК больше, чем в любой другой гуманитарной организации.

"Несмотря ни на что, сейчас не время воевать с Красным Крестом. Придет время – и мы вспомним все. Сейчас надо использовать их там, где можем использовать", – добавил Денисенко.

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