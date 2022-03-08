Красный Крест запрещает Украине использовать их эмблему, – Зеленский

Международная организация "Красный крест" запрещает Украине использовать эмблему с красным крестом для эвакуационного транспорта.

По словам президента, Украина увидела конкретное согласие российской стороны о гуманитарном коридоре из города Сумы и не только для наших людей, но и для иностранцев – граждан Индии и Китая, которые учились там. Об этом заявил Президент Украины во время обращения, передает 24 канал.

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Мне сказали, что Красный Крест запрещает использовать нам их эмблему на эвакуационных машинах, выполняющих эти гуманитарные миссии. Как будто это их собственность. И это показательно, это говорит очень много,

– сказал Зеленский.

По его словам, это свидетельствует о том, что некоторые очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах.

"Но мы этого не допустим. Наши друзья с нами, я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну, этот геноцид", – сказал президент.

Ранее Ирина Верещук отметила, что сейчас очень много общается с представителями Красного Креста. Кажется, что организация под белым флагом, которая имеет нейтральный статус и более двухсотлетней истории, унижается перед Россией. Представители организации боятся даже взять письмо с подтверждением маршрута гумкоридора.

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