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Красный Крест запустит два проекта на Донбассе

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Красный Крест
Красный Крест / Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста запустит два новых проекта в Украине – Бахмутской больницы и КПВВ.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Проект Бахмутской больницы будет ориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от Красного Креста.

В частности, организация будет поддерживать больницу в строительстве и создании структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях.

На реализацию проекта планируется выделить два миллиона швейцарских франков.

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Другой проект предусматривает улучшение условий на КПВВ. В частности, на пунктах пропуска планируют создать модуль пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов, туалетов и автобусных остановок.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 Канал
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