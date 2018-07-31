Красный Крест запустит два проекта на Донбассе
Международный комитет Красного Креста запустит два новых проекта в Украине – Бахмутской больницы и КПВВ.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
Проект Бахмутской больницы будет ориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от Красного Креста.
В частности, организация будет поддерживать больницу в строительстве и создании структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях.
На реализацию проекта планируется выделить два миллиона швейцарских франков.
Читайте также: Правительство выделит почти 106 миллионов гривен на обустройство КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом
Другой проект предусматривает улучшение условий на КПВВ. В частности, на пунктах пропуска планируют создать модуль пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов, туалетов и автобусных остановок.