Червоний Хрест запустить два проекти на Донбасі
Міжнародний комітет Червоного Хреста запустить два нові проекти в Україні – Бахмутської лікарні та КПВВ.
Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
Проект Бахмутської лікарні буде зорієнтованим на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від Червоного Хреста.
Зокрема, організація підтримуватиме лікарню у будівництві та створенні структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях.
На реалізацію проекту планують виділити два мільйони швейцарських франків.
Інший проект передбачає покращення умов на КПВВ. Зокрема на пунктах пропуску планують створити модуль пункту обігріву та охолодження, біотуалетів, вбиралень та автобусних зупинок.