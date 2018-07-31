Червоний Хрест запустить два проекти на Донбасі

Міжнародний комітет Червоного Хреста запустить два нові проекти в Україні – Бахмутської лікарні та КПВВ.

Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Проект Бахмутської лікарні буде зорієнтованим на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від Червоного Хреста.

Зокрема, організація підтримуватиме лікарню у будівництві та створенні структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях.

На реалізацію проекту планують виділити два мільйони швейцарських франків.

Читайте також: Уряд виділить майже 106 мільйонів гривень на облаштування КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

Інший проект передбачає покращення умов на КПВВ. Зокрема на пунктах пропуску планують створити модуль пункту обігріву та охолодження, біотуалетів, вбиралень та автобусних зупинок.