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Червоний Хрест запустить два проекти на Донбасі

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Червоний Хрест
Червоний Хрест / Фото з відкритих джерел

Міжнародний комітет Червоного Хреста запустить два нові проекти в Україні – Бахмутської лікарні та КПВВ.

Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Проект Бахмутської лікарні буде зорієнтованим на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від Червоного Хреста.

Зокрема, організація підтримуватиме лікарню у будівництві та створенні структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях.

На реалізацію проекту планують виділити два мільйони швейцарських франків.

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Інший проект передбачає покращення умов на КПВВ. Зокрема на пунктах пропуску планують створити модуль пункту обігріву та охолодження, біотуалетів, вбиралень та автобусних зупинок.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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