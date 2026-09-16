Об этом в беседе с 24 Каналом отметил народный депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, подчеркнув, что должность генерального прокурора должен занимать не какой-то лояльный президенту человек, а профессионал, которого будут выбирать через конкурсную комиссию.

Избрание нового генпрокурора: как не допустить ошибок

По мнению народного депутата, сейчас существует единственная модель, как правильно назначить нового генерального прокурора. Он напомнил, что четверо предыдущих были назначены без конкурса. Результат этого все увидели.

Как сделать все правильно? Я и мои коллеги давно подали соответствующий законопроект в парламент. Он предусматривает, что из всех кандидатур выбираются 2 независимой конкурсной комиссией. Они представляются президенту, который из их числа в соответствии со своим конституционным правом выберет одного и вынесет кандидатуру на голосование в парламенте,

– рассказал Железняк.

Народный избранник пояснил, что конкурс – это длительная процедура, но, по его словам, это единственный правильный вариант, в результате которого Украина получит независимого генерального прокурора. Причем, как отметил Железняк, независимость заключается не только в назначении, но и в том, что его не сможет уволить кто-угодно просто потому, что он ему не будет нравится.

Без всего этого, если президент Зеленский с пятой попытки снова будет пытаться назначить кого-то на должность генерального прокурора, мы получим очередного лояльного человека, который, с одной стороны, будет обязан президенту своей должностью, а с другой – будет так же бояться парламента и того, что его уволят. Все. Другого варианта нет,

– констатировал Железняк.

Он привел пример руководителей НАБУ и САП, которых в свое время выбирали международные эксперты или люди, делегированные независимыми организациями, и которые принимали решения независимо.

Пока что Офис президента не придумал, как изменить эту ситуацию. Поэтому я надеюсь, что именно сейчас у нас есть исторический шанс изменить этот подход и в отношении генпрокурора. Это очень важно, потому что генпрокурор – это человек, который больше всех в этой стране может изменить правоохранительную систему,

– отметил Железняк.

Полная версия интервью с Ярославом Железняком: смотрите видео