Бывшая теща беглого генпрокурора инвестировала 670 тысяч долларов в виллу в Дубае, – "Схемы"

Журналисты-расследователи выяснили, что в июле 2023 года теща Руслана Кравченко вложила около 670 тысяч долларов в строительство виллы в Дубае. Впоследствии недвижимость переоформили на одного из украинских рестораторов, который заявил, что нашел виллу "в интернете".

Об этом пишут "Схемы", получившие информацию из утечки массива данных. В его основе – данные Земельного департамента Дубая.

Что происходило с виллой?

Журналисты напомнили, что в то время Руслан Кравченко был главой Киевской ОГА и был женат на Елене Шкробанец.

По данным расследования, ее мать Алина Шкробанец – соответственно теща Кравченко – 20 июля 2023 года инвестировала в строительство виллы площадью более 143 квадратных метров в элитном коттеджном городке Damac Lagoons. Стоимость составляла 24,5 миллиона гривен по курсу НБУ на момент приобретения. В настоящее время этот проект находился на этапе завершения строительства.

Супруги официально развелись в ноябре 2024 года.

После их развода у недвижимости появился новый владелец – украинец Андрей Кейбаш, управляющий киевским рестораном La Veranda, среди посетителей которого в компании Шкробанеца ранее был замечен и Руслан Кравченко,

– выяснили журналисты.

Алина Шкробанец в комментарии СМИ опровергла, что покупала недвижимость в ОАЭ. Она предположила, что ее данные могли использовать без ее ведома. Однако женщина не ответила на вопрос, кто мог это сделать.

Женщина также подтвердила, что знакома с Кейбашем, но никогда не обсуждала с ним никаких вопросов, касающихся недвижимости,

– говорится в расследовании.

Кейбаш подтвердил журналистам, что в 2025 году приобрел эту недвижимость почти за 670 тысяч долларов. При этом, якобы, он не покупал ее у Алины Шкробанец, а нашел недвижимость "в интернете".

Когда Кейбаш услышал от журналистов, что речь идет о недвижимости, приобретенной на тот момент родственниками Руслана Кравченко, он отказался давать комментарии. Ресторатор так и не вспомнил, у кого он покупал виллу. Мужчина согласился пересмотреть документы, но впоследствии перестал выходить на связь.

"Журналисты пытаются получить комментарий Руслана Кравченко", – отметили расследователи.