Про це пишуть "Схеми", які отримали інформацію з витоку масиву даних. В його основі – дані з Земельного департаменту Дубаю.

Що відбувалось з віллою?

Журналісти нагадали, що на той час Руслан Кравченко був главою Київської ОВА та був одружений з Оленою Шкробанець.

За даними розслідування, її матір Аліна Шкробанець – відповідно теща Кравченка – 20 липня 2023 року інвестувала у будівництво вілли площею понад 143 квадратні метри в елітному котеджному містечку Damac Lagoons. Вартість дорівнювала 24,5 мільйона гривень за курсом НБУ на момент придбання. Наразі цей проєкт перебував на етапі завершення будівництва.

Подружжя офіційно розлучилося у листопаді 2024 року.

Після їхнього розлучення у нерухомості з'явився новий власник – українець Андрій Кейбаш, керуючий київським рестораном La Veranda, серед відвідувачів якого у компанії Шкробанець раніше був помічений і Руслан Кравченко,

– з'ясували журналісти.

Аліна Шкробанець у коментарі медіа заперечила, що купувала нерухомість в ОАЕ. Вона припустила, що її дані могли використати без її відома. Однак жінка не відповіла на запитання, хто міг це зробити.

Жінка також підтвердила, що знайома з Кейбашем, але не ніколи не обговорювала з ним жодних питань щодо нерухомості,

– йдеться у розслідуванні.

Кейбаш підтвердив журналістам, що у 2025 році придбав це майно майже за 670 тисяч доларів. Водночас, мовляв, не купував його в Аліни Шкробанець, а знайшов нерухомість "в інтернеті".

Коли Кейбаш почув від журналістів, що мова про нерухомість, придбану на той момент родичами Руслана Кравченка – відмовився коментувати. Ресторатор так і не пригадав, в кого він купував віллу. Чоловік погодився переглянути документи, але згодом перестав виходити на зв'язок.

"Журналісти намагаються отримати коментар Руслана Кравченка", – зазначили розслідувачі.