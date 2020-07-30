Кравчук не отрицает кадровые перемены в украинской делегации ТКГ
Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не отрицает, что кадровые перемены возможны. Однако их обязательно будут обсуждать с Владимиром Зеленским.
На 3 августа запланирована встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги, рассказал Леонид Кравчук, пишет "РБК-Украина".
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Он отметил, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги. Поэтому ему не придется начинать все сначала.
Кравчук не отрицает, что определенные кадровые изменения возможны. По его словам, решение по этому поводу должно зависеть не только от его мнения. Новый глава украинской делегации добавил, что при необходимости будет обращаться к руководству страны, в частности президенту.
Я не исключаю (кадровые изменения – 24 канал), но пока мы такой задачи не ставим,
– подчеркнул он.
Руководитель делегации отметил, что не знает, когда может состояться очередное заседание ТКГ, ведь все зависит не только от Украины.
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Кравчук возглавил ТКГ: что следует знать
- Руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он покинул переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом.
- В свое время вице-премьер Резников заявлял, что поддерживает инициативу Зеленского касаемо назначения Кравчука. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
- Указ об обновленном составе делегации уже появился на сайте Президента.