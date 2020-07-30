Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не отрицает, что кадровые перемены возможны. Однако их обязательно будут обсуждать с Владимиром Зеленским.

На 3 августа запланирована встреча с украинской делегацией, на которой обсудят дальнейшие шаги, рассказал Леонид Кравчук, пишет "РБК-Украина".

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Он отметил, что группа, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги. Поэтому ему не придется начинать все сначала.

Кравчук не отрицает, что определенные кадровые изменения возможны. По его словам, решение по этому поводу должно зависеть не только от его мнения. Новый глава украинской делегации добавил, что при необходимости будет обращаться к руководству страны, в частности президенту.

Я не исключаю (кадровые изменения – 24 канал), но пока мы такой задачи не ставим,

– подчеркнул он.

Руководитель делегации отметил, что не знает, когда может состояться очередное заседание ТКГ, ведь все зависит не только от Украины.

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