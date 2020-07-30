Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не заперечує, що кадрові зміни можливі. Однак їх обов’язково обговорюватимуть з Володимиром Зеленським.

На 3 серпня запланована зустріч з українською делегацією, на якій обговорять подальші кроки, розповів Леонід Кравчук, пише "РБК-Україна".

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Він зазначив, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки. Тому йому не доведеться починати все спочатку.

Кравчук не заперечує, що певні кадрові зміни можливі. За його словами, рішення щодо цього має залежати не тільки від його думки. Новий глава української делегації додав, що за потреби звертатиметься до керівництва країни, зокрема президента.

Я не виключаю (кадрові зміни – 24 канал), але наразі ми такого завдання не ставимо,

– наголосив він.

Керівник делегації додав, що не знає, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, адже все залежить не лише від України.

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