Леонид Кравчук говорит, что не стоит надеяться на то, что солдаты США в ближайшее время приедут воевать за Украину. Хотя, по его словам, Штаты действительно могут оказать помощь нашему государству.

Речь идет о санкциях и оружии. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет,

– сказал Кравчук.

Однако политик не сомневается, что США будут поддерживать Украину. В частности, американские санкции против России уже действуют.

Что этому предшествовало

Россия начала активно стягивать свои войска к границам Украины якобы для учений. Оружие свозила также в оккупированный Крым.

Разведка предупредила, что до 20 апреля 2021 года государство-оккупант стянет 110 тысяч военных.

Из-за напряженной ситуации Европейское командование вооруженных сил США привело армию в максимальный уровень боеготовности. Штаты заверили, что не оставят Украину одну в случае наступления России.

Кроме того, президент США Джо Байден позвонил кремлевскому лидеру Владимиру Путину, где выразил обеспокоенность из-за действий на границе. Глава США предложил Путину встретиться.



Войска России у границы / Инфографика 24 канала