У него дороги на Запад уже нет, – Кравчук о том, что Лукашенко будет искать защиту в России

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича показали, что теперь Беларуси нет дороги на Запад. Следующим очевидным шагом станет объединение с "братской" Россией.

Такое мнение в интервью российскому оппозиционному изданию "Дождь" озвучил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Кравчук отметил, что вопрос глубокой интеграции Беларуси в Россию поднимали не один раз.

Сегодня, учитывая положение Лукашенко, у него дороги на Запад нет, у него власть – это единственное спасение, которое гарантирует ему хотя бы какую-то возможность выживания и продолжения своей позиции,

– сказал Кравчук.

Он добавил, что единственная защита самопровозглашенного президента Беларуси – это глава Кремля Владимир Путин. Именно поэтому, по мнению Кравчука, Лукашенко будет делать все, чтобы объединиться с Россией.

"Теперь Лукашенко не будет выдвигать те требования, которые он выдвигал ранее. Я думаю, что такая возможность становится реальной, но это дело России и Беларуси", – констатировал Кравчук.

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В то же время Кравчук отметил, что сам таких союзов и объединений авторитарных режимов никогда не поддерживал. Как сказал глава украинской делегации в ТКГ, сегодня мир разделен на две части – авторитаризм и демократия.

Очевидно, у господина Путина такие же позиции, как и у господина Лукашенко, только Лукашенко это делает открыто и цинично, а господин Путин где-то делает скрыто, демонстрируя демократию на словах, а на самом деле в России проводятся те же антидемократические действия, что и в Беларуси,

– подытожил Кравчук.

Заметим, что об интеграции Беларуси и России говорят уже давно. А в Госдуме России даже подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. По состоянию на 2020 год работа над программой действий по интеграции находилась на завершающей стадии.