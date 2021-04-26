7 новых пунктов: Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу
В Трехсторонней контактной группе рассматривают предложения по усилению контроля за соблюдением режима тишины на Донбассе. За основу взяли наработки украинской стороны. Их могут утвердить 28 апреля.
Источник:"Дом"
О возможном прогрессе в достижении тишины на Донбассе в программе "Взгляд с Банковой" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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"Историческое событие" в переговорах по Донбассу
"Мы, украинская сторона, неоднократно предлагали усовершенствовать координационный механизм контроля над тем, кто нарушает тишину, ведет огонь, убивает. Нам постоянно говорили, что сегодняшний механизм не является совершенным", – отметил Кравчук.
В связи с этим украинская сторона разработала свои предложения по совершенствованию механизма контроля.
Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к механизму, который работает с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау,
– рассказал глава украинской делегации.
По его словам, на последнем заседании ТКГ украинский документ, предложения ОРДЛО и предложения России приняли к обсуждению. А за основу взяли именно украинский документ. "Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", – отметил Кравчук.
Каких направлений касались предложения Украины
- Усиление контроля за соблюдением режима прекращения огня, в частности, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствовали на Донбассе.
- Санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины.
- Как только есть нарушения, есть погибшие, любая сторона может собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры.
Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планируют 27 апреля обсудить итоговый вариант с учетом предложений Украины, России и представителей боевиков.
Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ,
– подытожил Кравчук.
Он уточнил, что считает это очень важным шагом к установлению мира на Донбассе.
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