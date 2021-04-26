В Трехсторонней контактной группе рассматривают предложения по усилению контроля за соблюдением режима тишины на Донбассе. За основу взяли наработки украинской стороны. Их могут утвердить 28 апреля.

О возможном прогрессе в достижении тишины на Донбассе в программе "Взгляд с Банковой" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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"Историческое событие" в переговорах по Донбассу

"Мы, украинская сторона, неоднократно предлагали усовершенствовать координационный механизм контроля над тем, кто нарушает тишину, ведет огонь, убивает. Нам постоянно говорили, что сегодняшний механизм не является совершенным", – отметил Кравчук.

В связи с этим украинская сторона разработала свои предложения по совершенствованию механизма контроля.

Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к механизму, который работает с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау,

– рассказал глава украинской делегации.

По его словам, на последнем заседании ТКГ украинский документ, предложения ОРДЛО и предложения России приняли к обсуждению. А за основу взяли именно украинский документ. "Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", – отметил Кравчук.

Каких направлений касались предложения Украины

Усиление контроля за соблюдением режима прекращения огня, в частности, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствовали на Донбассе.

прекращения огня, в частности, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствовали на Донбассе. Санкции , наказание тех, кто нарушил режим тишины.

, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Как только есть нарушения, есть погибшие, любая сторона может собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры.

Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планируют 27 апреля обсудить итоговый вариант с учетом предложений Украины, России и представителей боевиков.

Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ,

– подытожил Кравчук.

Он уточнил, что считает это очень важным шагом к установлению мира на Донбассе.

Обратите внимание! Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания глав делегаций ТКГ 28 апреля.