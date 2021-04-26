7 нових пунктів: Кравчук заявив про "історичну подію" в переговорах по Донбасу
У Тристоронній контактній групі розглядають пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму тиші на Донбасі. За основу взяли напрацювання української сторони. Їх можуть затвердити 28 квітня.
Джерело:"Дом"
Про можливий прогрес у досягненні тиші на Донбасі у програмі "Взгляд с Банковой" розповів очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
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"Історична подія" у перемовинах щодо Донбасу
"Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалити координаційний механізм контролю над тим, хто порушує тишу, веде вогонь, вбиває. Нам постійно говорили, що сьогоднішній механізм не є досконалим", – зазначив Кравчук.
У зв'язку з цим українська сторона розробила свої пропозиції щодо вдосконалення механізму контролю.
Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до механізму, який працює з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау,
– розповів глава української делегації.
За його словами, на останньому засіданні ТКГ український документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії взяли до обговорення. А за основу взяли саме український документ. "Це вперше. І навіть керівниця ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", – наголосив Кравчук.
Яких напрямків стосувалися пропозиції України
- Посилення контролю за дотриманням режиму припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі.
- Санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші.
- Як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити та прийняти заходи.
Наразі цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та представників бойовиків.
Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ,
– підсумував Кравчук.
Він уточнив, що вважає це дуже важливим кроком до встановлення миру на Донбасі.
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