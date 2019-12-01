Кравчук дал совет Зеленскому перед нормандской встречей

Леонид Кравчук считает, что Киеву в ситуации с агрессией России "помогают только на словах", и советует Владимиру Зеленскому "защищать Украину".

Первый президент Украины дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами в Нормандском формате. Его он озвучил в эфире телеканала "112 Украина".

Важно: У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

Кравчук отметил, что Украина выполнила условия, которые нужны были для проведения нормандской встречи.

Главное здесь — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделала шаги, которых от нее хотели. Посмотрим, что они (лидеры "нормандской четверки" – 24 канал) скажут, и в первую очередь – Путин,

– сказал первый президент.

Кравчук отметил, что Зеленскому на переговорах следует "защищать Украину". Он считает, что с Украиной на самом деле "играют, как кот с мышью" и помогают Киеву "только на словах".

"Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом", – добавил он.

Чего ждет от этой встречи Россия?

В российском МИД заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы отказ от этого будет нарушением минских договоренностей.

Российские СМИ также пишут, что РФ будет настаивать на особом статусе для ОРДЛО и снятии "экономической блокады" Донбасса; восстановлении железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.

Что нужно знать о встрече в нормандском формате

Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

Что такое Будапештский меморандум? 25 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и Россией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Государства-гаранты предоставили обязательство, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Именно из-за этих гарантий Верховная Рада Украины одобрила закон о ратификации ДНЯО.