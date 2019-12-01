Кравчук дав пораду Зеленському перед нормандською зустріччю

Леонід Кравчук вважає, що Києву у ситуації із агресією Росії "допомагають лише на словах", і радить Володимирові Зеленському "захищати Україну".

Перший президент України дав пораду нинішньому главі держави Володимиру Зеленському перед майбутніми переговорами в Нормандському форматі. Її він озвучив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Кравчук зазначив, що Україна виконала умови, які потрібні були для проведення нормандської зустрічі.

Головне тут — мужність, воля і сміливість заявити про ці інтереси. Україна зробила кроки, які від неї хотіли. Подивимося, що вони (лідери "нормандської четвірки" – 24 канал) скажуть, і в першу чергу – Путін,

– сказав перший президент.

Кравчук наголосив, що Зеленському на переговорах слід "захищати Україну". Він вважає, що з Україною насправді "грають, як кіт з мишею" і допомагають Києву "тільки на словах".

"Це не просто слова. Наприклад, необхідно сказати там відверто і щиро правду – нас обдурили з Будапештським меморандумом", – додав він.

Що чекає від цієї зустрічі Росія?

У російському МЗС заявляють, що Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням мінських домовленостей.

Російські ЗМІ також пишуть, що РФ наполягатиме на: особливому статусі для ОРДЛО знятті "економічної блокади" Донбасу; відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями та навіть повній амністії бойовиків.

Що треба знати про зустріч у нормандському форматі

Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

Що таке Будапештський меморандум? 25 років тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великобританією, США та Росією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме через ці гарантії Верховна Рада України схвалила закон про ратифікацію ДНЯЗ.