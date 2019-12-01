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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Кравчук дав пораду Зеленському перед нормандською зустріччю

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      З Україною грають. як кіт з мишею, – Кравчук / Getty Images

      Леонід Кравчук вважає, що Києву у ситуації із агресією Росії "допомагають лише на словах", і радить Володимирові Зеленському "захищати Україну".

      Перший президент України дав пораду нинішньому главі держави Володимиру Зеленському перед майбутніми переговорами в Нормандському форматі. Її він озвучив в ефірі телеканалу "112 Україна".

      Важливо: У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

      Кравчук зазначив, що Україна виконала умови, які потрібні були для проведення нормандської зустрічі.

      Головне тут — мужність, воля і сміливість заявити про ці інтереси. Україна зробила кроки, які від неї хотіли. Подивимося, що вони (лідери "нормандської четвірки" – 24 канал) скажуть, і в першу чергу – Путін,
      – сказав перший президент.

      Кравчук наголосив, що Зеленському на переговорах слід "захищати Україну". Він вважає, що з Україною насправді "грають, як кіт з мишею" і допомагають Києву "тільки на словах".

      "Це не просто слова. Наприклад, необхідно сказати там відверто і щиро правду – нас обдурили з Будапештським меморандумом", – додав він.

      Що чекає від цієї зустрічі Росія?

      У російському МЗС заявляють, що Росія закликатиме Україну до переговорів з проросійськими бойовиками на Донбасі.

      Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто відмова від цього буде порушенням мінських домовленостей.

      Російські ЗМІ також пишуть, що РФ наполягатиме на: особливому статусі для ОРДЛО знятті "економічної блокади" Донбасу; відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями та навіть повній амністії бойовиків.

      Що треба знати про зустріч у нормандському форматі

      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      Що таке Будапештський меморандум? 25 років тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великобританією, США та Росією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме через ці гарантії Верховна Рада України схвалила закон про ратифікацію ДНЯЗ.

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      Теги: Новини України Новини політики
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