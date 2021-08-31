Об этом в эфире 24 канала сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, отсутствие Кравчука не может стать причиной для срыва переговоров.
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"Переговоры будут без председателя, но его заменит вице-премьер Резников. Я считаю, что это технический вопрос, он не является существенным и не влияет на работу делегации", – заверил Гармаш.
Он напомнил, что похожая ситуация была летом 2020 года. Тогда делегация довольно долго работала без тогдашнего руководителя Леонида Кучмы. Он не участвовал в работе примерно 4 месяца, но переговоры продолжались.
Они (россияне – 24 канал) могут блокировать работу ТКГ, если им это выгодно. Однако отсутствие или присутствие кого-то не дает им таких оснований,
– подчеркнул Гармаш.
Гармаш сказал, как будет работать ТКГ без Кравчука: смотрите видео
Состояние здоровья Кравчука: последние новости
- В конце июня ему провели операцию на сердце.
- Операцию состоялась в Киеве, лечение за границей Кравчук не рассматривал.
- Подробностей в СМИ почти нет. Семья Кравчука просила медиков не комментировать ситуацию.
- Добавим, что в 2017 году первому президенту уже делали операцию в Институте сердца.