Про це в ефірі 24 каналу сказав представник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. За його словами, відсутність Кравчука не може стати причиною для зриву перемовин.
До теми Кравчук, найімовірніше, не братиме участі в ТКГ до кінця 2021, – Арестович
"Переговори будуть без голови, але його замінить віцепрем'єр Резніков. Я вважаю, що це технічне питання, воно не є суттєвим і не впливає на роботу делегації", – запевнив Гармаш.
Він нагадав, що схожа ситуація була влітку 2020 року. Тоді делегація досить довго працювала без тодішнього керівника Леоніда Кучми. Він не брав участь у роботі приблизно 4 місяці, але перемовини тривали.
Вони (росіяни – 24 канал) можуть блокувати роботу ТКГ, якщо їм це вигідно. Однак відсутність або присутність когось не дає їм таких підстав,
– наголосив Гармаш.
Гармаш сказав, як працюватиме ТКГ без Кравчука: дивіться відео
Стан здоров'я Кравчука: останні новини
- Наприкінці червня йому провели операцію на серці.
- Операцію відбулась у Києві, лікування за кордоном Кравчук не розглядав.
- Подробиць у ЗМІ майже немає. Родина Кравчука просила медиків не коментувати ситуацію.
- Додамо, що у 2017 році першому президентові уже робили операцію в Інституті серця.