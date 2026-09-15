Присвоили почти 140 миллионов: НАБУ и САП разоблачили должностных лиц Киевского метрополитена

НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в "Киевском метрополитене". Ее участники присвоили 137,5 миллиона гривен.

Как сообщают в НАБУ, речь идет о хищении при доставке вагонов для киевского метро.

Как работала схема с варшавскими вагонами?

В конце 2022 года Варшавский метрополитен согласился бесплатно передать Киеву 60 вагонов метро.

Для их доставки в 2023 году "Киевский метрополитен" провел несколько тендеров на транспортно-экспедиционные услуги.

Победу в них, по данным следствия, одержала заранее определенная компания.

Она предложила перевозку по значительно завышенной цене – в общей сложности 190 миллионов гривен.

После получения денег компания перечислила их на счета другой подконтрольной фирмы за рубежом.

Часть средств была использована для оплаты услуг реального перевозчика, а 137,5 миллиона гривен, по версии следствия, участники схемы присвоили.

Кто попал под подозрение

Среди семи фигурантов дела – один бывший и трое действующих сотрудников Киевского метрополитена, два соорганизатора махинации и директор подконтрольной фирмы.

Им инкриминируют незаконное присвоение имущества в очень больших размерах.

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ раскрыло схему хищения нефтепродуктов "Укрнафты" на сумму 2,88 миллиарда гривен.