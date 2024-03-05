В новой квартире Крейденко вместе с семьей начал жить еще осенью 2022 года. Интересно, что этого помещения в элитном районе столицы нет в декларации нардепа, а владельцем жилья является отец Крейденко.
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Квартира за черешню
Жена Крейденко начала публиковать в инстаграме сторис из новой квартиры с осени 2022 года, но нардеп заверил – они переехали только в январе 2023 года. Из соцсетей жены расследователям стало понятно, что семья живет в элитном ЖК на Печерске. Однако этой квартиры нет в собственности нардепа или его жены. Журналистам удалось выяснить, что владельцем жилья с осени 2022 года является отец Владимира Крейденко.
Ориентировочно, квартира в 111 квадратов стоила около 200 тысяч долларов. Объясняя, откуда семья взяла средства на приобретение квартиры стоимостью более 7 миллионов гривен, Крейденко заявил – заработали на продаже черешни.
Родители до этого продали дом (в Мелитополе – 24 Канал). И мой отец же занимался, а Мелитополь славится черешней, и мой отец занимался, продавал эту черешню прямо фурами, продавал в разные страны, занимался бизнесом,
– объяснил Крейденко.
Интересно, что отец нардепа также имел 60 тысяч долларов на приобретение новенького Hyundai Palisade.
Декларации нардепов: последние новости
- Руководитель отдела контроля за оборотом оружия ГУНП Киева Юрий Нерух недавно задекларировал квартиру, которую "приобрел" всего за 15 тысяч гривен, автомобиль Volkswagen Touareg – за 3 тысячи гривен. Говорится не об аренде, а именно о покупке. Остается только догадываться, как семье Неруха удается заключать такие выгодные сделки с ценами на имущество, в сотни раз ниже рыночных.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов задекларировал дом в Испании стоимостью 8,7 миллиона гривен. Правда, добавил он имущество в отчетность только после расследования журналистов.
- Бывший народный депутат Богдан Дубневич задекларировал чучела подстреленных им животных. Среди прочего также в декларации экс-нардепа появились дорогие часы, норковые шубы, ювелирные украшения и миллион гривен наличных.