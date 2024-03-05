У новій квартирі Крейденко разом з сім'єю почав жити ще восени 2022 році. Цікаво, що цього помешкання в елітному районі столиці немає в декларації нардепа, а власником є житла є батько Крейденка.

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Квартира за черешню

Дружина Крейденка почала публікувати в інстаграмі сторіс з нової квартири від осені 2022 року, але нардеп запевнив – вони переїхали лише у січні 2023 року. З соцмереж дружини розслідувачам стало зрозуміло, що сім'я живе в елітному ЖК на Печерську. Однак цієї квартири немає у власності нардепа або його дружини. Журналістам вдалося з'ясувати, що власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка.

Орієнтовно, квартира у 111 квадратів коштувала близько 200 тисяч доларів. Пояснюючи, звідки сім'я взяла кошти на придбання квартири вартістю понад 7 мільйонів гривень, Крейденко заявив – заробили на продажі черешні.

Батьки до цього продали будинок (у Мелітополі – 24 Канал). І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом,

– пояснив Крейденко.

Цікаво, що батько нардепа також мав 60 тисяч доларів на придбання новенького Hyundai Palisade.

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