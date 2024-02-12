Депутат вказав у декларації, що має будинок площею 120 квадратних метрів та паркомісце. Їх він придбав ще в 2013 році за 8,7 мільйони гривень.

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Чому ж нардеп не задекларував вілу раніше

Зауважимо, що журналісти "Схем" ще у 2021-му році з'ясували, що Герасимов та його дружина Наталія Бухалова придбали 2-поверховий будинок у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря в Іспанії. Але досі нардеп не вказував цього у жодній зі своїх декларацій.



Декларація Герасимова / Скриншот "Схем"

НАЗК теж цікавилось нерухомістю Герасимова

Для НАЗК Герасимов пояснив, що подарував будинок своїй матері. Утім в Нацагентстві встановили, що угода не була належним чином оформлена.



Власне, факт недекларування та угода укладена неналежним чином, стали приводом для відкриття НАБУ кримінального провадження щодо Герасимова. Щоправда, у листопаді 2023 року справу закрили у зв'язку зі спливом строків притягнення до відповідальності.