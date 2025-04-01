Украина – первая страна, которая уничтожила ракетный крейсер во время войны, – командующий ВМС

ВСУ в апреле 2022 года потопили ракетный крейсер "Москва". Таким образом Украина стала первой страной в мире, которая смогла сделать подобное во время войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью вице-адмирала, командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу для "Крым. Реалии".

Смотрите также США разгневались на Украину из-за потопления "Москвы": в ВМС отреагировали на статью в NYT

Уничтожение "Москвы" стало важным сигналом для России

Украинские военные рассказали, что "Москва" была поражена двумя противокорабельными ракетами "Нептун", после чего на судне произошла детонация боеприпасов.

Сейчас Украина – единственная страна в мире, которая во время войны уничтожила ракетный крейсер. Пока что в этом вопросе мы первые... Во-первых, название – это столица России, во-вторых, флагман флота, в-третьих, это крейсер, ракетный крейсер,

– отметил Алексей Неижпапа.

Он рассказал, что этот крейсер занимался изоляцией района боевых действий и руководил другими кораблями между островом Змеиным и мысом Тарханкут. Вероятно, это они делали для недопуска кораблей НАТО к боевым действиям, или же чтобы Украина не смогли вывести свои корабли или катера из того района.

Неижпапа считает, что украинская операция по уничтожению "Москвы" была важным сигналом для российского флота.

"Мы поняли, что если нам удастся это сделать, противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы", – рассказал он.

К слову, россияне сначала не признавали серьезных повреждений своего флагмана. Они уверяли, что крейсер сохранил плавучесть, но впоследствии признали, что корабль затонул во время буксировки в Севастополь из-за шторма.

Также после длительного молчания российское минобороны отчиталось, что на крейсере погиб один военный, 27 пропали без вести, а 396 эвакуировали.

Но Украине удалось установить, что спасти России удалось лишь 58 из 510 человек.