В Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику: фото
Источник:Telegraf
В Кременчуге на Полтавщине, детскую площадку теперь "украшает" огромная свастика. Ее с плитки выложили местные строители.
Жители микрорайона заявили, что свастика на площадке появилась недавно. Они сразу же обратились в различные инстанции.
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На инцидент уже отреагировал мэр города Виталий Малецкий. Он заявил, что строители здесь ни при чем.
Это дети выложили, переворачивая плитку. Надо определить балансодержателя этой территории,
– сказал он.
В то же время он обязал строителей как можно быстрее переуложить плитку. Добавим, что свастика появилась на детской площадке возле школы №22 на улице Правобережной, 44.
Свастика на детской площадке / Фото из телеграм-канала "Хуёвый Кременчуг"