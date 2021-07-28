В Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику: фото

В Кременчуге на Полтавщине, детскую площадку теперь "украшает" огромная свастика. Ее с плитки выложили местные строители.

Жители микрорайона заявили, что свастика на площадке появилась недавно. Они сразу же обратились в различные инстанции.

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На инцидент уже отреагировал мэр города Виталий Малецкий. Он заявил, что строители здесь ни при чем.

Это дети выложили, переворачивая плитку. Надо определить балансодержателя этой территории,

– сказал он.

В то же время он обязал строителей как можно быстрее переуложить плитку. Добавим, что свастика появилась на детской площадке возле школы №22 на улице Правобережной, 44.



Свастика на детской площадке / Фото из телеграм-канала "Хуёвый Кременчуг"