В Кременчуге ищут 8-летнего пропавшего мальчика
Источник:Полиция Полтавщины
В Кременчуге вечером 10 июля сообщили об исчезновении 8-летнего мальчика. Ребенок пропал вблизи озера у бывших артскладов.
Мать мальчика рассказала, что не может найти сына Анатолия. Женщина с сыном – жители Кременчуга.
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Мальчика разыскивают
К поискам ребенка привлекли все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащих Национальной Гвардии Украины, кинологов и экспертов полиции. Правоохранители прочесывают территорию, где мальчик отдыхал с родными.
К поискам присоединились спасатели и водолазы, чтобы проверить озеро.
Поиски ребенка / Фото Нацполиции:
Похожий случай
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