В Кременчуге ищут 8-летнего пропавшего мальчика

11 июля 2021 , 12:33
Читати новину українською

Источник:

Полиция Полтавщины

В Кременчуге вечером 10 июля сообщили об исчезновении 8-летнего мальчика. Ребенок пропал вблизи озера у бывших артскладов.

Мать мальчика рассказала, что не может найти сына Анатолия. Женщина с сыном – жители Кременчуга.

Кстати Прошла 7 километров: в курортном Лазурном потерялась 10-летняя девочка

Мальчика разыскивают

К поискам ребенка привлекли все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащих Национальной Гвардии Украины, кинологов и экспертов полиции. Правоохранители прочесывают территорию, где мальчик отдыхал с родными.

К поискам присоединились спасатели и водолазы, чтобы проверить озеро.

Обратите внимание! Информацию о мальчике просят предоставлять на линию 102 или по телефону +380 (98) 739 26 30.

Поиски ребенка / Фото Нацполиции:

Похожий случай

В Николаевской области 11 июня со двора возле дома исчезла 2-летняя девочка. Более 300 правоохранителей и волонтеров всю ночь искали ребенка.

На следующий день малышку нашли. Она сидела в поле и плакала. Ребенка передали родителям.

Автор: Ольга Музика