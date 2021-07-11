В Кременчуге ищут 8-летнего пропавшего мальчика

В Кременчуге вечером 10 июля сообщили об исчезновении 8-летнего мальчика. Ребенок пропал вблизи озера у бывших артскладов.

Мать мальчика рассказала, что не может найти сына Анатолия. Женщина с сыном – жители Кременчуга.

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Мальчика разыскивают

К поискам ребенка привлекли все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащих Национальной Гвардии Украины, кинологов и экспертов полиции. Правоохранители прочесывают территорию, где мальчик отдыхал с родными.

К поискам присоединились спасатели и водолазы, чтобы проверить озеро.