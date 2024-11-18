24 Канал пишет со ссылкой на Кременчугский городской совет пишет, что подрыв ГЭС может привести к формированию зоны возможного катастрофического затопления.

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Что известно о вероятных последствиях подрыва ГЭС

В городском совете объяснили, что в зону возможного катастрофического затопления территориально попадают:

центральная и правобережная часть Кременчуга,

населенные пункты Потоки, Малая Кохновка, Сосновка, Приднепровское.

Время подхода "высокой воды" к городу составляет от 30 до 45 минут. Население, проживающее в зоне возможного катастрофического затопления, должно знать о действующих угрозах, порядок действий в случае угрозы катастрофического затопления, действовать быстро, без паники,

– предупреждали местные власти.

Там также объяснили, что за время, когда вода будет подходить к городу стоит эвакуироваться:

на левобережной части общины – в нагорную часть Кременчуга;

на правобережной части – на Деевскую гору.

Если люди не успевают прийти в повышенные незатопляемые места, то надо подняться выше 2-го этажа своего или ближайшего дома и ждать, пока "высокая вода" сойдет или прибудут спасатели.

Городские власти объясняли, что ликвидация последствий продлится 7 – 10 дней.