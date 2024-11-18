24 Канал пише з посиланням на Кременчуцьку міську раду пише, що підрив ГЕС може призвести до формування зони можливого катастрофічного затоплення.
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Що відомо про ймовірні наслідки підриву ГЕС
У міській раді пояснили, що до зони можливого катастрофічного затоплення територіально потрапляють:
- центральна та правобережна частина Кременчука,
- населені пункти Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське.
Час підходу "високої води" до міста складає від 30 до 45 хвилин. Населення, що проживає у зоні можливого катастрофічного затоплення, повинно знати про чинні загрози, порядок дій у випадку загрози катастрофічного затоплення, діяти швидко, без паніки,
– попереджала місцева влада.
Там також пояснили, що за час, коли вода підходитиме до міста варто евакуюватись:
- на лівобережній частині громади – до нагірної частини Кременчука;
- на правобережній частині – на Деївську гору.
Якщо люди не встигають прийти у підвищені незатоплювані місця, то треба піднятися вище 2-го поверху свого або найближчого будинку та чекати, поки "висока вода" зійде або прибудуть рятувальники.
Міська влада пояснювала, що ліквідація наслідків триватиме 7 – 10 днів.