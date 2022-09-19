Об этом сообщили в исполнительном комитете Светловодского городского совета. На территории общины находится стратегическое гидротехническое сооружение Кременчугской ГЭС.

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Имеющимися у противника средствами поражения трудно вызвать разрушение всей плотины, что может привести катастрофическое затопление, однако возможны незначительные повреждение и привести к панике среди жителей города,

– подчеркнули местные власти.

Местных жителей призвали следить за сообщениями, публикуемыми в СМИ и социальных сетях. При катастрофическом разрушении на территории общины в зону катастрофического затопления подпадают Хмельницкий микрорайон и поселок Власовка.

На заметку во избежание паники

В случае получения информации о возникшей угрозе катастрофического затопления необходимо:

выключить электропитание и газоснабжение в помещении или на рабочем месте;

взять необходимые основные документы (паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о рождении и браке), деньги и ценности;

взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду;

детям дошкольного и младшего школьного возраста вложить в карман записку с указанием их фамилии и имени, домашнего адреса, фамилии, имени и отчества родителей, номера их телефонов;

организовано без паники направляться пешим порядком или частным легковым транспортом в свои сборные пункты эвакуации.

Напомним, что 5 сентября российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию. Поэтому были обесточены части Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в результате ударов ВСУ мост возле дамбы в Новой Каховке разрушен. Состояние моста через Каховскую ГЭС плачевное – мост непригоден для проезда, весь в дырах.

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