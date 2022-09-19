Про це повідомили у виконавчому комітеті Світловодської міської ради. На території громади знаходиться стратегічна гідротехнічна споруда Кременчуцька ГЕС.

До уваги Каховську ГЕС знову підключили до енергосистеми, – "Укргідроенерго"

На Полтавщині остерігаються удару по Кременчуцькій ГЕС

Наявними у противника засобами ураження важко спричинити руйнування всієї греблі, що може призвести катастрофічне затоплення, проте можливі незначні пошкодження та призвести до паніки серед мешканців міста,

– наголосила місцева влада.

Місцевих жителів закликали слідкувати за повідомленнями, що публікуються у ЗМІ та соціальних мережах. У разі катастрофічного руйнування на території громади в зону катастрофічного затоплення підпадають Хмельницький мікрорайон та селище Власівка.

Пам'ятки задля уникнення паніки

У разі отримання інформації про те, що виникла загроза катастрофічного затоплення необхідно:

вимкнути електроживлення та газопостачання в помешканні або на робочому місці;

взяти необхідні основні документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження та шлюб), гроші та цінності;

взяти продукти харчування на 3 доби та питну воду;

дітям дошкільного та молодшого шкільного віку вкласти в кишеню записку із зазначенням їх прізвища та ім'я, домашньої адреси, прізвища, ім'я та по батькові батьків, номери їх телефонів;

організовано без паніки направлятись пішим порядком або приватним легковим транспортом до своїх збірних пунктів евакуації.

Нагадаємо, що 5 вересня російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію. Через це були знеструмлені частини Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, внаслідок ударів ЗСУ міст біля дамби у Новій Каховці зруйнований. Стан мосту через Каховську ГЕС жалюгідний – міст непридатний для проїзду, весь у дірах.

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