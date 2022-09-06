Якщо Каховська ГЕС зупиниться, то катастрофи не буде

Про підключення Каховської ГЕС до енергосистеми повідомили в "Укргідроенерго". Повідомляється, що ГЕС продовжує працювати в енергосистемі по комерційно-диспетчерському графіку, видаючи від 40 до 110 Мвт/год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

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Як зазначили в "Укргідроенерого", станція не бере участі в балансуванні системи.

На Каховській ГЕС працюють чотири агрегати з шести. Один з агрегатів знаходиться в реконструкції, та ще один – в капітальному ремонті. На станції цілодобово знаходиться оперативний персонал Каховської ГЕС, який змінюється щодобово,

– повідомили в "Укргідроенерго".

Там розповіли, що внаслідок бойових дій навколо Каховської ГЕС мали місце неодноразові короткочасні відключення.

"Таке відключення мало місце і 5 вересня. Оперативним персоналом Каховської ГЕС за короткий період часу того ж дня було відновлено підключення до мережі", – йдеться у повідомленні.

До уваги. 5 вересня російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого були знеструмлені частини Херсонської та Запорізької областей.

"Укргідроенерго" інформує, що двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади, які проводять огляди і намагається підтримувати працездатний стан обладнання.

Натомість оперативні ремонти не виконуються. На Каховську ГЕС неможливо доставляти запчастини, щоб проводити якісні ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду.

В "Укргідроенерго" підкреслили, що Каховська ГЕС може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Зокрема, обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання.

Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління,

– пояснили в компанії.

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