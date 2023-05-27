Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, ситуация возле Кременной контролируемая.

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Известно, что российские оккупанты усиливают собственную оборону на этом направлении. Там сформировали 3–4 линии окопов вокруг Кременной.

Постоянно окапываются. Эти линии обороны достаточно разветвлены. Они соединены с блиндажами. Практически километровые окопы по лесу. Сейчас ситуация еще более усложняется. Хвойные леса стали зеленее, и с воздуха порой сложно увидеть, что происходит в лесу,

– заметил Дорошенко.

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Снарядного голода у россиян нет

Как отметил военный, оккупанты регулярно стреляют из артиллерии по позициям украинских военных. Недавно они использовали зажигательные боеприпасы, то лес буквально горел каждый день в течение этой недели.

У россиян сполна хватает снарядов и военной техники. Интенсивность днем достаточно высока. Но ночью тоже работают. Не скажу, что меньше,

– рассказал военный.

Также оккупанты активно используют авиацию. Преимущественно это не вертолеты, а самолеты.

Обратите внимание! Украинские военные уже в течение длительного времени активно готовятся к контрнаступлению. Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, это чрезвычайно ответственная задача. Права на ошибку нет. Эту историческую возможность нельзя упустить. Украина готова к контрнаступлению. Оно может начаться завтра, послезавтра или позже. Никто сейчас деталей по времени не будет сообщать.

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