Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, ситуація біля Кремінної контрольована.
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Відомо, що окупанти посилюють власну оборону на цьому напрямку. Там сформували 3 – 4 лінії окопів навколо Кремінної.
Постійно окопуються. Ці лінії оборони досить розгалужені. Вони з'єднані з бліндажами. Практично кілометрові окопи по лісу. Зараз ще ситуація ускладнюється. Хвойні ліси стали зеленішими, і з повітря деколи складно побачити, що відбувається у лісі,
– зауважив Дорошенко.
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Снарядного голоду в росіян немає
Як наголосив військовий, окупанти регулярно стріляють з артилерії по позиціях українських військових. Нещодавно вони використовували запалювальні боєприпаси, то ліс буквально горів кожного дня упродовж цього тижня.
В росіян абсолютно не бракує снарядів та військової техніки. Інтенсивність вдень досить висока. Але вночі теж працюють. Не скажу, що менше,
– розповів військовий.
Також окупанти активно використовують авіацію. Переважно це не гвинтокрили, а літаки.
Втрати Росії у війні: коротко
- Росія втратила величезну кількість особового складу упродовж повномасштабного вторгнення в Україну. Воно почалося 24 лютого 2022 року.
- З цього часу на "концерт Кобзона" відправилися 206 200 росіян. До прикладу, за минулу добу, 26 травня, туди поїхали ще 480 окупантів.
- Також Росія вже втратила 3799 танків, 7442 бойових броньованих машин, 3406 артилерійських систем, 572 РСЗВ, 329 засобів ППО, 310 літаків тощо.