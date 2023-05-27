Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, ситуація біля Кремінної контрольована.

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Відомо, що окупанти посилюють власну оборону на цьому напрямку. Там сформували 3 – 4 лінії окопів навколо Кремінної.

Постійно окопуються. Ці лінії оборони досить розгалужені. Вони з'єднані з бліндажами. Практично кілометрові окопи по лісу. Зараз ще ситуація ускладнюється. Хвойні ліси стали зеленішими, і з повітря деколи складно побачити, що відбувається у лісі,

– зауважив Дорошенко.

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Снарядного голоду в росіян немає

Як наголосив військовий, окупанти регулярно стріляють з артилерії по позиціях українських військових. Нещодавно вони використовували запалювальні боєприпаси, то ліс буквально горів кожного дня упродовж цього тижня.

В росіян абсолютно не бракує снарядів та військової техніки. Інтенсивність вдень досить висока. Але вночі теж працюють. Не скажу, що менше,

– розповів військовий.

Також окупанти активно використовують авіацію. Переважно це не гвинтокрили, а літаки.

Зверніть увагу! Українські військові вже тривалий час активно готуються до контрнаступу. Як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, це – надзвичайно відповідальне завдання. Права на помилку немає. Цю історичну можливість не можна втратити. Україна готова до контрнаступу. Він може початися завтра, післязавтра або пізніше. Ніхто зараз деталей щодо часу не буде оголошувати.

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