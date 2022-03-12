Кремль 2 недели выкручивает руки Лукашенко – военный эксперт о возможном наступлении Беларуси

Белорусские войска могут присоединиться к войне России в Украине. В Кремле уже долгое время давят и заставляют Беларусь тоже совершить вторжение на украинскую территорию.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Виктор Кевлюк. По его словам, это не белорусские маневры и желания, а чисто российские.

К теме Белорусы выйдут на улицы, только когда будут везти цинковые гробы, – лидер оппозиции

"У меня лично создалось впечатление, что Кремль последние 2 недели выкручивает руки самопровозглашенному президенту Беларуси, склоняя его к участию в этой кровавой авантюре", – подчеркнул Кевлюк.

Военный эксперт: Создают основу для вторжения

Россия уже начала прибегать к провокациям, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Например, обстреляла белорусскую деревню, чтобы создать причину для возможного наступления, уверен военный эксперт.

Политическое руководство Беларуси это "проглотило" или сразу знало, что создают основу для вторжения в Украину с белорусского направления,

– отметил он.

Военный эксперт предположил, что пока белорусский диктатор не сдался. Однако это не значит, что наступления не последует. "Вероятность вторжения вооруженных сил Беларуси оцениваю как достаточную, но состоится ли она – время покажет", – добавил Кевлюк.

Военный эксперт прокомментировал вероятность наступления Беларуси: смотрите видео