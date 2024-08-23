Вероятная дата объявления мобилизации в России октябрь – ноябрь. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, как на самом деле Кремль может пополнять войско и почему будет избегать мобилизации.

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Рекрутинг – альтернатива принудительной мобилизации

На принудительную мобилизацию Владимир Путин вряд ли решится. Кремль уже на этом обжегся в 2022 году. Однако людей будут активно привлекать в армию благодаря рекрутингу.

Сейчас россияне вдвое повысили денежные выплаты с 200 до 400 тысяч рублей. Также в некоторых регионах есть единовременная выплата рекрутам в размере 1 – 2 миллиона рублей.

Россия – это более 1000 городов. Даже по одному россиянину ставить в строй один раз в день из целого города, то это уже тысяча россиян, которые будут выполнять боевую задачу,

– отметил Свитан.

В целом благодаря такому механизму Кремль поставит в строй столько людей, сколько ему нужно. Однако увеличивать количество войск без подпитки техникой нет смысла.

Большие потери личного состава приводят к быстрой переброске на фронт россиян, которых недавно призвали. А их же еще надо научить и обеспечить техникой,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, большие потери приведут к тому, что россияне будут уменьшать интенсивность боев на некоторых участках фронта. Например, оккупанты могут отказаться от давления на Луганском направлении, в районе Часового Яра или Торецка, но оставят остатки резервов для того, чтобы продавливать фронт в направлении Покровска.