Ймовірна дата оголошення мобілізації у Росії жовтень – листопад. У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, як насправді Кремль може поповнювати військо та чому уникатиме мобілізації.

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Рекрутинг – альтернатива примусовій мобілізації

На примусову мобілізацію Владімір Путін навряд чи наважаться. Кремль вже на цьому обпікся у 2022 році. Однак людей активно залучатимуть до війська завдяки рекрутингу.

Зараз росіяни вдвічі підвищили грошові виплати з 200 до 400 тисяч рублів. Також у деяких регіонах є одноразова виплата рекрутам у розмірі 1 – 2 мільйони рублів.

Росія – це понад 1000 міст. Навіть по одному росіянину ставити у стрій один раз вдень з цілого міста, то це вже тисяча росіян, які будуть виконувати бойове завдання,

– зазначив Світан.

Загалом завдяки такому механізму Кремль поставить у стрій стільки людей, скільки йому потрібно. Проте збільшувати кількість військ без підживлення технікою немає сенсу.

Великі втрати особового складу призводять до швидкого перекидання на фронт росіян, яких нещодавно призвали. А їх же ще треба навчити й забезпечити технікою,

– мовив військовий експерт.

На його думку, великі втрати призведуть до того, що росіяни зменшуватимуть інтенсивність боїв на деяких ділянках фронту. Наприклад, окупанти можуть відмовитися від тиску на Луганському напрямку, у районі Часового Яру чи Торецька, але залишать залишки резервів для того, щоб продавлювати фронт у напрямку Покровська.