Для того, щоб розв'язати цю проблему, Владімір Путін імовірно буде змушений у жовтні або листопаді 2024 року оголосити мобілізацію. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що у Путіна залишається ще один варіант, який є для нього прийнятніший.

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Чи відмовиться Путін від мобілізації

Російська влада змушена постійно підіймати обсяг виплат росіянам, які підписують контракт, щоб воювати в Україні. Зокрема мер Москви обіцяє добровольцям додатково "виплатити" 1,9 мільйона рублів, а в Санкт-Петербурзі контрактникам можуть видати 1,6 мільйона рублів.

Цей варіант для Путіна найкращий. Практика показала, що наразі цю проблему можна вирішувати грошима, і він ще готовий витрачати великі кошти. Сьогодні добровольцям виплачують космічні цифри – до 2,5 мільйона рублів. Тому ресурс найманців в Росії поки що не вичерпаний,

– зауважив журналіст.

Водночас від мобілізації Путін, на думку Яковенко, буде відмовлятися поки зможе це робити. Мобілізаційні заходи восени 2022 року показали, що було призвано 300 тисяч росіян, при цьому понад 1 мільйон втекли за кордон. Проте, яка кількість людей сховалась від мобілізації всередині країни, оцінити не може ніхто, – імовірно, декілька мільйонів людей.

Мають проблеми

Також у Росії існує проблема з боєприпасами та зброєю. Але тут на "допомогу" Путіна прийшов Алєксандр Лукашенко. На прохання Москви, він наказав міноборони Білорусі передати російській стороні військову техніку зі складу чинних підрозділів.

"Напевно Путін розраховує отримати боєприпаси від Північної Кореї та Ірану. Також власне виробництво ще дозволяє йому впоратись з цією кризою. А вона є, і Путін має проблеми з резервом після початку спецоперації в Курській області. Однак не варто перебільшувати виснаження ресурсів Росії. Наразі вони є, і Путін ще може воювати", – підкреслив Ігор Яковенко.