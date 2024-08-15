Для того чтобы решить эту проблему, Владимир Путин вероятно будет вынужден в октябре или ноябре 2024 года объявить мобилизацию. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что у Путина остается еще один вариант, который является для него более приемлемым.

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Откажется ли Путин от мобилизации

Российские власти вынуждены постоянно поднимать объем выплат россиянам, которые подписывают контракт, чтобы воевать в Украине. В частности мэр Москвы обещает добровольцам дополнительно "выплатить" 1,9 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге контрактникам могут выдать 1,6 миллиона рублей.

Этот вариант для Путина самый лучший. Практика показала, что сейчас эту проблему можно решать деньгами, и он еще готов тратить большие средства. Сегодня добровольцам выплачивают космические цифры – до 2,5 миллиона рублей. Поэтому ресурс наемников в России пока не исчерпан,

– отметил журналист.

В то же время от мобилизации Путин, по мнению Яковенко, будет отказываться пока сможет это делать. Мобилизационные мероприятия осенью 2022 года показали, что было призвано 300 тысяч россиян, при этом более 1 миллиона сбежали за границу. Однако, какое количество людей спряталось от мобилизации внутри страны, оценить не может никто, – вероятно, несколько миллионов человек.

Имеют проблемы

Также в России существует проблема с боеприпасами и оружием. Но здесь на "помощь" Путину пришел Александр Лукашенко. По просьбе Москвы, он приказал минобороны Беларуси передать российской стороне военную технику со склада действующих подразделений.

"Наверняка Путин рассчитывает получить боеприпасы от Северной Кореи и Ирана. Также собственное производство еще позволяет ему справиться с этим кризисом. А он есть, и у Путина есть проблемы с резервом после начала спецоперации в Курской области. Однако не стоит преувеличивать истощение ресурсов России. Сейчас они есть, и Путин еще может воевать", – подчеркнул Игорь Яковенко.