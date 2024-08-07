Хоч Владімір Путін розповідає про черги до військкоматів, але насправді це не так. Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що якби це було правдою, то виплати ніхто б не збільшував.

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Як відбувається мобілізація в Росії

Хоч росіянам обіцяють великі гроші за підписання контрактів, але ці підвищені виплати обмежуються кінцем 2024 року. Причина в тому, що регіони влаштували "перегони" за те, хто дасть більше грошей за мобілізацію.

Тому людина вирішує почекати й укласти більш вигідний контракт. Але для Путіна жива сила потрібна вже зараз. Тож він посилає сигнал громадянам, щоб вони розуміли, що гроші будуть не завжди,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Так очільник Кремля хоче зрушити з місця "почекунів", які тільки чекають на збільшення виплат. Попри це, оголошувати нову хвилю мобілізації Путін боїться, бо після першої з Росії виїхали від пів мільйона до мільйона громадян. Рівень протесту в країні також зріс.

Тому зараз намагаються використати адміністративний ресурс. Але гроші закінчуються, стан в російській економіці бажає кращого,

– сказав російський політтехнолог.

Однак якщо історія з виплатами не вдасться, то цілком можливо, що мобілізацію все-таки треба буде оголошувати. Тому російська влада терміново шукає способи, щоб схилити Україну до переговорів і змусити погодитися на путінські ультиматуми. А фактор мобілізації можуть використати для залякування Києва та Заходу.