Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий, зауваживши, що в Росії закінчилися ті люди, які готові продавати своє життя навіть за ті 22 тисячі доларів, які обіцяють нині в Москві за підписання контракту з російським міноборони.

Дивіться також Треба поповнення на фронт: у Росії закликають доносити на мігрантів

Спершу Росія вигребла найдешевшу категорію

Динаміка соцвиплат для учасників так званої "сво" дуже показова. Рік тому пік соціальних виплат приходився на такі регіони:

Хакасія;

Чувашія;

Бурятія.

Дикий пояснив, що це депресивні, економічно не розвинені, етнічно не російські околиці. Це регіони нацменшин.

"Пів року тому буряти закінчилися, пік виплат вже прийшовся на Нечорнозем'я, це не мегаполіс, провінція, але вже етнічно російські території. Пів року тому саме звідти була основна кількість "свошників", а тепер вже Московська мерія вимушена оголошувати 22 тисячі доларів одноразової виплати москвичам, які підпишуть контракт", – розповів військовий експерт.

Тих, кого можна було скупити задешево, на думку Дикого, купили ще рік тому. Тих, хто готовий був йти на війну безплатно, ув'язнені, теж вже відправили на війну.

Вперше в сучасній історії Росії закриваються в'язниці, бо там немає кому сидіти. Потім вигребли тих, хто дорожчий – етнічних росіян, але з провінції. Тепер доводиться скуповувати людей в мегаполісах. Людям, які живуть у великих містах, є що втрачати, це не буряти, які живуть в бараку й вперше побачать унітаз, коли приїдуть в Україну на "сво",

– озвучив Дикий.

Росія буде вимушена оголосити примусову мобілізацію

В мегаполісах зараз першочергово залучають на війну проти України категорію громадян, які є соціально вразливими:

хто має величезні заборгованості за комунальні послуги;

хто потрапив у борги через іпотеку;

в кого суди описують майно;

"аліментники".

На думку військового експерта, цих громадян обіцяні Москвою виплати можуть врятувати. Інші ж жителі Москви та Санкт-Петербургу, які живуть в достатку, не хочуть йти вмирати навіть за великі гроші.

Росія довго відтерміновувала вербування людей в мегаполісах, бо це обходиться дорожче і має політичні наслідки. Але Росія вже до цього дійшла. Наступний логічний крок через пів року – перехід до примусової мобілізації,

– впевнений Дикий.

В Генштабі України прозвітували, що станом на 5 серпня 2024 року загальні бойові втрати противника після 24 лютого 2022 року орієнтовно склали понад 584 тисячі окупантів, за минулу добу – 1180.