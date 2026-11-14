Российское наступление зашло в тупик: офицер ВСУ предупредил, на что надеется Кремль

Российская армия столкнулась с серьезными проблемами на фронте, а ее территориальные завоевания в последнее время существенно сократились. В течение первых восьми дней ноября российское Минобороны вообще не сообщало о захвате новых населенных пунктов, хотя ранее регулярно публиковало подобные заявления.

В то же время российское командование не отказывается от попыток изменить ситуацию на поле боя и может возлагать надежды на зимнюю наступательную кампанию. Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец в эфире 24 Канала объяснил причины трудностей оккупантов и рассказал, какую опасность для Украины могут представлять их дальнейшие планы.

Россияне утратили наступательный темп

Согласно анализу издания "Милитарный", с 29 октября по 8 ноября 2026 года российское Министерство обороны не заявляло о захвате ни одного нового населенного пункта в Украине. Последние такие сообщения появились 28 октября, когда оккупанты объявили о якобы взятии Алисовки в Харьковской области и Бариловки в Сумской области.

Березовец связывает отсутствие новых сообщений о победах с трудностями, с которыми сталкиваются российские войска на поле боя. Он напомнил, что ранее Москва неоднократно объявляла о захвате тех же населенных пунктов, в частности в Донецкой области.

Просто потому, что они их не захватывают. Помните, что случилось с подводной лодкой "Курск"? "Она затонула". Вот им не удается, они ничего не захватывают, поэтому это и есть ответ,

– сказал Березовец.

В то же время отсутствие заявлений российского Минобороны не означает полного прекращения боевых действий или изменений на линии фронта. По оценкам Института изучения войны (ISW), в сентябре и октябре российские войска в целом теряли больше территорий, чем завоевывали, хотя на отдельных направлениях продолжали наступать.

Офицер ВСУ обратил внимание, что российскому командованию не удается достигать значительных результатов даже на оперативном и тактическом уровнях. Речь идет уже не о больших наступательных операциях, на которые Кремль рассчитывал в начале полномасштабного вторжения, а о трудностях с выполнением гораздо меньших задач.

Березовец рассказал, что общается с командирами украинских подразделений и знает, насколько сложной остается ситуация на фронте. Однако, по его оценке, российская армия столкнулась с проблемами, для преодоления которых пока не демонстрирует принципиально новых тактических решений.

Кремль может сделать ставку на зимнюю кампанию

Несмотря на проблемы с продвижением, российское командование продолжает искать способы восстановить наступательные возможности. Березовец предостерег от недооценки противника, ведь нынешние трудности не означают, что оккупанты прекратили подготовку к дальнейшим боевым действиям.

Одним из факторов, на которые может рассчитывать Кремль, является приближение зимы. Российское военное руководство традиционно учитывает влияние погодных условий на ведение боевых действий и, по мнению офицера, может надеяться использовать их для новых наступательных попыток.

Россия, очевидно, имеет планы и серьезные надежды на зимнюю наступательную кампанию. Они надеются, что зимняя кампания может оказаться для них более успешной. Поэтому сейчас они прилагают огромные усилия не столько на фронте, сколько для нанесения ударов по украинскому тылу,

– пояснил Березовец.

Офицер связывает усиление ударов по украинским тыловым объектам с попытками России создать более благоприятные условия для дальнейших военных действий. В то же время он не утверждает, что российская зимняя наступательная операция уже началась или что противнику обязательно удастся реализовать свои планы.

По его оценке, украинской армии важно не терять технологическое преимущество и продолжать совершенствовать способы ведения боевых действий. Россия также анализирует собственные неудачи и будет пытаться приспособиться к новым условиям, поэтому даже при отсутствии значительных территориальных успехов угроза со стороны оккупантов сохраняется.

Березовец о зимнем наступлении России: смотрите видео