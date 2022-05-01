Кремль хочет объяснить поражение, – журналист о риторике пропагандистов о "войне с НАТО"

Российские пропагандисты начали заявлять, что Россия "ведет войну с НАТО". Все потому, что они должны показать поражение в войне с Украиной, и этот вариант наименее позорный.

Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

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В России снова начали звучать угрозы о ядерном ударе. По мнению Яковенко, это делают, потому что в Кремле начали подозревать о поражении российской армии.

Есть желание, с одной стороны, заранее объяснить россиянам поражение тем, что Путин ведет войну не с Украиной, а со всем миром. В таком случае поражение или отсутствие блицкрига будет не таким позорным,

– заявил журналист.

По его словам, Кремль же на протяжении многих лет заявлял, что нет никакой Украины, это неправильная часть России, народа у них нет, а руководит клоун.

"И вот поражение от "несуществующего" украинского народа – это просто позор. И чтобы это компенсировать, пропагандисты придумывают, что Россия ведет войну с НАТО", – считает Яковенко.

Что касается ядерного удара, то журналист уверяет, что это блеф и попытка запугать. "У Путина конечно проблемы с головой, но он любит жизнь, и это доказывает, что ядерный удар маловероятен", – добавил он.

Яковенко подчеркнул и то, что Путин этой агрессией очень сильно изменил мир и больше всего – Украину, она стала мощным государством. Зеленский тоже изменился, это видно по его выступлениям. Журналист уверен, что это уже совсем другой президент.

Игорь Яковенко о конце Путина, "друзьях" России и решающем 9 мая:



К слову, политолог Игорь Чаленко считает, что для Кремля было ошибкой доставать "ядерную палку" и поднимать ставки. Запад дал четкий сигнал, что готов поддерживать Украину. И эта поддержка будет как минимум в среднесрочной перспективе.

Интересно, что глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина в будущем еще запросит членство в НАТО. Однако сейчас важен не вопрос присоединения к Альянсу, главное – завершить войну с Россией.

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